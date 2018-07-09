Комитет по информатизации Петербурга снова поймали на контрактах без торгов

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу возбудило четыре дела в отношении комитета по информатизации и связи. Чиновники уже второй раз попались на незаконных контрактах с ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (ИАЦ).

Сотрудники комитета в июле 2017 года заключили семь соглашений на общую сумму более 540 млн рублей. Комитет не проводил открытые торги, чем нарушил закон о защите конкуренции. УФАС потребовал расторгнуть соглашения и провести конкурсы в соответствии с законом.

Спустя год сотрудники службы выяснили, что ситуация почти полностью повторилась. Комитет снова не провел торги, но в этот раз заключил только четыре контракта с ИАЦ. Теперь чиновникам предстоит ответить за свои действия в суде.

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В 2014-2015-х годах комитет по информатизации и связи заключил контрактов, связанных с мобилизационной подготовкой, почти на 2 млрд. рублей. Это 47% социально ориентированного бюджета Петербурга на информатизацию и связь.

Практически все закупки производились у единственного поставщика, а основным получателем бюджетных средств стал ГУП «Автоматическая телефонная станция Смольного».