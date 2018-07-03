«Дорстрой» и «Пальмиру» оштрафуют за сговор на торгах по дорожным работам на 27 млн рублей

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявило сговор на торгах по ремонту дорог на общую сумму в 26,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФАС, речь идет о компаниях «Пальмира» и «Дорсервис», которые в 2015 году претендовали на работы на юге Петербурга, в Пушкине и в Горбунках. В надзорном ведомстве установили, что организации участвовали в торгах не только с одного IP-адреса, но и с одного компьютера.

В УФАС подчеркнули, что ответственные должностные лица одновременно работали в «Дорсервисе» и в «Пальмире».

В ближайшее время будет принято решение о наказании. Согласно закону, им грозит штраф в размере от 3 до 15 процентов от суммы конкурса.

Компания «Дорстрой» считается одним из крупнейших подрядчиков дорожных работ в Петербурге. Организация участвовала в создании КАД и Западного скоростного диаметра.

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