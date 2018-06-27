ЗакС принял законопроект, позволяющий Смольному регулировать тарифы и работу метро

Петербургское Законодательное собрание приняло в первом чтении законопроект, регулирующий работу метро. Об этом сообщило АБН.

С помощью документа Смольный сможет составить и утвердить правила технической эксплуатации метро и правила пользования транспортом. Помимо этого, правительство Петербурга будет регулировать тарифы подземки.

Законопроект о внеуличном транспорте на рассмотрение ЗакСа внесла постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству, а также комитет по законодательству.

«Фактически наш законопроект – это дополнительный рычаг повышения прозрачности регулирования работы петербургского метро», – заявил депутат Денис Четырбок, один из авторов инициативы.

В первой половине апреля власти Петербурга запретили пассажирам метро гадать, попрошайничать, заниматься торговлей и оставлять вещи без присмотра. Другие изменения правил подземки коснулись прохода через турникеты со створками и людей с медицинскими имплантатами. За нарушения будут предусмотрены штрафы, которые установят депутаты Законодательного собрания.

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