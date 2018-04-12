За забытые вещи в метро придется отдать до 5 тыс. рублей

Штрафы за забытые вещи в петербургском метро составят от 1 до 5 тыс. рублей. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами Денисом Четырбоком и Марией Щербаковой, был опубликован на сайте ЗакСа.

Гадалкам и попрошайкам придется раскошелиться на 4-5 тыс. рублей, для нелегальных торговцев штраф составят от 3 до 20 тыс. рублей. Максимальные наказания предусмотрены для юридических лиц.

«Как показывает практика, в большинстве случаев забытые сумки опасности не представляют, в них обнаруживают продукты питания, игрушки, пустые банки и коробки. Доехать на наземном транспорте пассажирам порой затруднительно, поэтому приходится тратить время на ожидание открытия закрытой станции метро. А ведь на проверку подозрительных предметов, как правило, уходит несколько часов. Такие «потеряшки» доставляют горожанам большие неудобства», – отмечают авторы инициативы.

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Ранее комитет по транспорту изменил правила пользования подземкой, официально запретив забывать вещи, попрошайничать, гадать и «приставать» к другим пассажиром с целью купли-продажи или обмена вещей. Сейчас депутаты меняют закон «Об административных правонарушениях в Петербурге», где будут прописаны наказания для всех нарушителей.