Смольный поддержал идею запретить забывать вещи в метро

В петербургском метро запретят забывать вещи. Соответствующую инициативу депутатов ЗакСа Дениса Четырбока и Марии Щербаковой поддержали в городском правительстве. В ближайшее время в правила пользования петербургской подземки внесут несколько изменений. Одно из поправок запретит пассажирам оставлять без присмотра личные вещи и багаж.

Соответствующий проект распоряжения уже опубликован на сайте городского правительства. Авторы инициативы считают, что из-за оставленных сумок на проверку закрываются станции, что доставляет петербуржцам большие неудобства.

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Привлечь за забытый багаж к ответственности пока не получится, так как обязанность держать свои вещи под присмотром не закреплена в правилах. В настоящее время по проекту проводятся антикоррупционная экспертиза и общественные слушания.

Как только новые правила пользования метро вступят в силу, депутаты займутся разработкой соответствующих поправок в петербургский КоАП, установив ответственность за оставленные без присмотра вещи.

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