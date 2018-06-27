Правительство РФ отказалось от идеи продавать лекарства в супермаркетах

Правительство РФ прекратило разработку законопроекта, разрешающего продажу лекарств в супермаркетах. Об этом сообщил «Коммерсант».

Согласно документу, предполагалось, что продовольственные сети смогут продавать безрецептурные препараты при наличии соответствующей лицензии. Ритейлеры отметили, что закон приведет к закрытию аптек, находящихся неподалеку от продуктовых магазинов.

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Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой София Малявина заявила, что инициатива получила множество отрицательных отзывов в ходе общественного обсуждения. По ее словам, Министерство промышленности и торговли обратилось в правительство с предложением прекратить разработку документа.

Участники фармацевтического рынка связывают отмену с уходом из правительства вице-премьера Игоря Шувалова, который продвигал идею с 2014 года. Представители компаний выразили надежду, что власти больше не вернутся к этому вопросу.

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