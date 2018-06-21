Эрмитаж объявил конкурс на строительство библиотеки за 264 млн рублей

Руководство Эрмитажа объявило конкурс на строительство Эрмитажной библиотеки в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Здание будет представлять собой 13-этажный куб со стеклянным фасадом. Проект для комплекса площадью более 50 тыс. кв. м разработала голландская мастерская OMA под руководством архитектора Рема Колхаса.

Сумма договора с новым подрядчиком не должна превышать 263,7 млн рублей. Аукцион на завершение работ состоится 13 июля.

Эрмитаж разорвал контракт с предыдущим подрядчиком, «Мехстротрансом», в июле 2017 года. Компания, входящая в группу «Роспан», отставала от графика почти на 9 месяцев, а сумме претензий к ней достигла отметки в 850 млн рублей.

В середине мая 2018 года следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве зданий для Эрмитажа. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали главу группу компаний «Роспан» Никиту Колесникова и бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова. Также по делу проходит бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры, который в настоящее время находится за границей.

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