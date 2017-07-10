Эрмитаж разрывает контракт с «Мехстройтранс» на строительство нового фондохранилища

Государственный Эрмитаж разрывает контракт с «Мехстройтранс» на строительство третьей очереди нового фондохранилища в Приморском районе. Компания отстает от графика работ на 8-9 месяцев, сумма претензий к ней - более 850 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на и.о. заместителя директора Эрмитажа по капитальному строительству Николая Калача.

«Какие-либо дальнейшие действия Эрмитажа по данному госконтракту, связанные с выплатами и поручениями подрядчику по предстоящим работам, являлись бы элементарным разбазариванием государственных денег», – отметил Калач.

На сегодняшний день выполнено не более 14% от общего объема строительно-монтажных работ. Эрмитаж направил в адрес «Мехстройтранса» требование об уплате неустойки, однако способность подрядчика нести экономическую ответственность вызывает сомнения: в арбитражном суде Москвы уже рассматривается дело о банкротстве компании.

«Государственный Эрмитаж намеревается реализовать предоставленную ему как заказчику законом возможность для расторжения контракта. Одновременно с этим мы готовы вести переговоры с представителями подрядчика о порядке, объемах и сроках возврата уплаченного аванса. На сегодняшний момент размер средств, на возврат которых претендует Эрмитаж, составляет более 850 млн рублей», – сообщил Калач.

«Мехстройтранс», входящая в группу «Роспан», выиграла тендер на строительство фондохранилища в ноябре 2015 года. Предприятие получило аванс в размере около миллиарда рублей. Уже в апреле 2016-го к нему был подан иск о банкротстве.