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C 9 по 12 июня в Петербурге будут ходить ночные автобусы

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© Фото: Instagram / @shownatali

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Воспользоваться транспортом можно будет с полуночи до шести часов утра.

Ночные автобусы будут курсировать в Петербурге на протяжении трех ночей подряд. Об этом сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Транспорт из-за продолжительных выходных в честь Дня России пустят в ночь с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 июня. Они будут ходить по маршрутам, которые дублируют линии метро, а во время разводки мостов – по укороченным маршрутам. Узнать подробнее о движении транспорта можно на сайте ГКУ «Организатор перевозок».

Воспользоваться автобусами можно будет в период с 00:00 до 06:00. Интервал движения составит 30 минут.

Из-за Дня России в Петербурге также отменили развод мостов в ночь на 13 июня. Праздничные выходные продлятся с 10 по 12 июня включительно. Из-за этого суббота была объявлена рабочим днем.

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