Россиянам с 4 июня придется работать шесть дней подряд

Рабочая неделя, начавшаяся в России 4 июня, будет шестидневной. Жителям страны придется работать на один день больше из-за грядущего праздника.

В связи с празднованием Дня России, 12 июня, выходной с субботы, 9 июня, перенесли на понедельник, 11 июня. При этом 9 июня рабочее время сократится на час.

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Таким образом, россияне будут отдыхать три дня – с 10 по 12 июня. Следующие дополнительные выходные в стране пройдут в начале ноября в честь Дня народного единства.

День России ежегодно отмечается с 1992 года в честь дня принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Название праздника было утверждено в 1998 году.