В честь Дня России в ночь на 13 июня отменят развод мостов

«Мостотрест» отменил развод мостов в Петербурге в ночь с 12 на 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Изменения в расписании связаны с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. Согласно постановлению правительства Северной столицы, в нерабочие праздничные дни мосты не разводят.

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Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта СПб ГБУ «Мостотрест», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.

Выходные в честь Дня России продлятся с 10 по 12 июня включительно. Из-за этого суббота была объявлена рабочим днем.

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