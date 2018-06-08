Станцию метро «Чернышевская» с 13 июня начнут закрывать по утрам из-за ремонта эскалатора

На станции метро «Чернышевская» на протяжении двух месяцев будут проводить капитальный ремонт эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Работы начнутся 13 июня. В связи с этим в период по 20 августа станцию будут закрывать по рабочим дням с 07:45 до 10:30. Вход на «Чернышевскую» также будут ограничивать с 16:30 до 19:30.

Руководство метрополитена попросила учитывать изменения и заранее планировать маршрут поездок.

В начале мая завершился ремонт эскалаторов на станции метро «Горьковская». Его проводили с 10 января.

С июля 2018 года полностью закроют на капитальный ремонт станцию метро «Академическая». Из-за работ изменятся маршруты наземного общественного транспорта.

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