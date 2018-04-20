Маршруты наземного транспорта изменят из-за ремонта станции метро «Академическая»

В Петербурге изменят несколько маршрутов общественного транспорта из-за капитального ремонта станции метро «Академическая».

Работы будут проводиться с июля 2018 года до начала лета 2019 года. Для удобства горожан на протяжении 11 месяцев часть автобусов и трамваев будет ходить по новым маршрутам, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Трассы автобусов под номерами 102, 153 и 178 продлят до станции метро «Гражданский проспект». Автобусы № 61 будут следовать через метро «Политехническая», временную остановку введут на улице Гидротехников.

Трамвайный маршрут № 38 сократят до железнодорожной станции «Кушелевка», а маршрут № 61 будет продлен до станции метро «Выборгская».

Изменятся и трассы маршруток. «Коммерческие» автобусы К-50 из-за отмены маршрутов К-330 будут доезжать до Нартовской улицы, К-9, К-72 и К-193 начнут останавливаться у «Политехнической», К-278А будут подвозить пассажиров до «Площади Мужества», но перестануть поворачивать налево на углу Гражданского проспекта и проспекта Науки. Частично поменяется и маршрут К-325 на Учебном переулке в связи с отменой автобусов К-278.

Фото: gov.spb.ru

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