«Горьковская» вернулась к обычному режиму работы после ремонта эскалаторов

В Петербурге завершили капитальный ремонт эскалаторов на станции метро «Горьковская». Об этом сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Работы, которые начались 10 января 2018 года, закончились в понедельник, 7 мая. В связи с ремонтом станцию закрывали на вход по утрам, а в остальное время пассажиров пускали в ограниченном режиме.

В настоящее время «Горьковская» вернулась к обычному режиму работы.

Сейчас капитальный ремонт эскалаторов проходит на станции метро «Московские ворота». Он продлится до 14 июня. По рабочим дням вход на станцию будут закрывать с 08:15 до 09:10 и ограничивать с 16:50 до 18:30.

С июля 2018 года полностью закроют на капитальный ремонт станцию метро «Академическая». Из-за работ изменятся маршруты наземного общественного транспорта.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.