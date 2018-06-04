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Балтийский флот защитит Петербург от терактов на время ЧМ-2018

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© Фото: Виталий Невар / ТАСС

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Корабли уже готовы защищать Северную столицу, первые матчи чемпионата пройдут в середине июня.

Балтийский флот возьмет под защиту побережье Петербурга на время Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили «Известия».

Боевые корабли уже выдвинулись в зоны патрулирования, в том числе в районе Калининградской области. Для охраны государства также привлекут зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», которые уже расположены на побережье Финского залива. Обеспечивать безопасность воздушного пространства будут комплексы С-400 и «Тор».

«Балтфлот отвечает за оборону с суши, моря и воздуха анклава – Калининградской области. Поэтому он имеет мощную систему ПВО. В последние годы она была серьезно обновлена и модернизирована. Не стоит забывать и о зенитном вооружении кораблей. Имеющиеся у моряков системы ПВО закроют небо для любого противника», – сказал военный историк Дмитрий Болтенков.

В середине мая жители Петербурга заметили у небоскреба «Лахта-центр» комплексы «Панцирь-С1». В пресс-службе Западного военного округа заявили, что в Северной столице проходят учения в преддверии ЧМ-2018.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, матч за третье место и четыре игры группового этапа.

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