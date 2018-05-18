Возле «Лахта центра» разместили ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1»

Жители Петербурга заметили возле строящегося небоскреба «Лахта центр» ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Об этом очевидцы рассказали в сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: vk.com/lahta_spb

В пресс-службе Западного военного округа заявили, что возле небоскреба проходит тренировка подразделений противовоздушной обороны. По словам полковника Игоря Мугинова, учения связаны с предстоящим Чемпионатом мира по футболу 2018 года, сообщила «Фонтанка».

На время проведения ЧМ-2018 в Петербурге запретят запускать в небо беспилотники. Полеты всех воздушных судов на Северной столицей будут проходить только с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности на мировом первенстве.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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