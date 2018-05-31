Дорожному предприятию «Центр» грозит штраф в 1 млн рублей за парковку на Невском

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) возбудила дело в отношении дорожного предприятия «Центр». Об этом сообщила «Фонтанка».

«Центр», по предварительной информации, незаконно изменил план парковки на Невском проспекте, 113/4, лит. А, между Полтавской и Харьковской улицами. Общественники сообщили, стоянка задела часть тротуара, на что они пожаловались на портале «Наш Петербург».

В ГАТИ отметили, что орден на проведение работ чиновники не выдавали. Дорожному предприятию грозит штраф в размере до 1 млн рублей, также «Центр» могут заставить вернуть дороге прежний внешний вид.

Ранее ООО «Воздушные ворота Северной столицы», оператора Пулково, оштрафовали на 350 тыс. рублей за незаконную парковку у аэропорта.