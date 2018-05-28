Оператора Пулково оштрафовали на 350 тыс. рублей за незаконную парковку

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга оштрафовала руководство аэропорта Пулково на 350 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

ООО «Воздушные ворота Северной столицы» наказали за незаконную парковку, расположенную на Пулковском шоссе. По данным инспекции, ордер на работы был получен уже после того, как специалисты приступили к обустройству стоянки.

Всего с 21 по 27 мая было вынесено штрафов на общую сумму более 10,5 млн рублей. Наказания назначили ООО «Агроторг», ООО «Строительный альянс», ЗАО «Трест», ООО «Стройэнергоремонт» и ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой». Последнюю организацию оштрафовали на 610 тыс. рублей за незаконное ограничение движение на Бухарестской улице.

Бесплатную перехватывающую парковку возле Пулково открыли на прошлой неделе. Проект обошелся в 26 млн рублей.

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