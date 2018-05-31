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Замглавы комитета имущественных отношений Семчуков уходит из Смольного

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© Фото: gov.spb.ru

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Чиновник добровольно покидает пост в комитете.

Заместитель председателя комитета имущественных отношений Петербурга (КИО) Александр Семчуков уходит в отставку. Решение чиновника было добровольным, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Семчуков перед увольнением уйдет в отпуск, после чего уже не вернется в комитет. Причина, по которой он решил сменить место работы, в настоящее время уточняется.

Чиновник работал в комитете с 2016 года, когда стал его руководителем после должности замглавы управления ФНС по Петербургу. Через год его заменил вице-губернатор Михаил Мокрецов, а Семчукова понизили в должности.

В начале недели из Смольного уволили главу комитета по туризму Андрея Мушкарева. По словам чиновника, решение стало для него полной неожиданностью. Временно исполнять обязанности Мушкарева будет его заместитель Нана Гвичия.

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