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Петербургских коммунальщиков оштрафуют за плохую уборку дворов

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© Фото: gov.spb.ru

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В Смольном рассказали, что по итогам недавних проверок выявлено большое количество нарушений.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил штрафовать подрядчиков за некачественную уборку дворов города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно данным, которые представил заместитель председателя Жилищного комитета Сергей Шарлаев, во время месячника по благоустройству районные администрации на 100% почистили внутриквартальные территории. Проверка ведомства показала, что в некоторых случаях коммунальщики плохо справились со своей работой.

Претензии властей связаны с домом №6, корп. 2, по Ботанической улице в Ломоносове, где убиралось ООО «Гарант», домом №12, корп. 2, по улице Шахматова в Петергофе (ООО «ЖКС Петродворца»). Плохо убрались в Адмиралтейском, Пушкинском и Приморском районах, но в Смольном не сказали, где именно выявили нарушения.

В мае Жилищный комитет проверил 293 адреса, замечания сделали в 109 случаях. Больше всего проблем вызвали подрядчики в Центральном и Колпинском районах.

Ранее петербургские активисты рассказали, что на количество грязи на улицах Северной столицы превышает норму в десятки раз. В Смольном заявили, что общественники неправильно провели расчеты.

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