Общественники: Уровень загрязнения улиц Петербурга превышает норму в 70 раз

Петербургские общественники выявили 70-кратное превышение нормы загрязнения улиц в Приморском районе. Возле дома №137, корпус 2, по Приморскому проспекту обнаружили 2,1 кг пыли на 1 кв. м при норме в 30 г, сообщили представители общественной организации «Красивый Петербург».

Результат Приморского проспекта, по словам представителей проекта «Делайте правильно!» Дмитрия Гусева, стал абсолютным рекордом всех лет.

Печальная ситуация наблюдается и в других частях города. На Мытнинской набережной было собрано 1,12 кг пыли, что превышает норматив в 37 раз, на проспекте Славы – 300 г, на улице Достоевского – 255 г.

«Обратите внимание, что в ходе замеров мы не зачищали исследуемые участки до идеальной чистоты, так как нам было достаточно узнать порядок значений. Так что в реальности превышения норматива ещё более печальны», – подчеркнули общественники.

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Непыльное решение для пыльного города

Они добавили, что комитет по благоустройству Петербурга обещал очистить улицы Северной столицы в 8 мая. Губернатор Георгий Полтавченко в апреле заявил, что горожане жалуются на большое количество пыли. «С этим надо бороться. Я знаю, что вы много работаете. Нужно и личный состав ориентировать на это», – сказал градоначальник.

По данным Северно-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге из-за штиля 15 и 16 мая повысится загрязнение воздуха. На это также повлияет жара, установившаяся в Северной столице.

Накануне, 14 мая, ГУ МЧС по городу предупредило горожан об аномально жаркой погоде. В понедельник в Петербурге установился новый температурный рекорд для мая – +29,3 градуса.

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