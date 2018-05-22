Картина дня: обыски в комитете по молодежной политике, ДТП под Псковом и назначение Кудрина

Самой обсуждаемой темой 22 мая, по версии «Монитора», стали обыски ФСБ в комитете по молодежной политике. Первыми об этом сообщили «Мой район» (14:35), «ЗакС.ру» (15:30) и 78.ru (15:52).

Сотрудники ФСБ нагрянули в здание комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга на Большой Морской улице днем 22 мая. В ведомстве подтвердили оперативные мероприятия. По словам пресс-службы комитета, силовики делают копии документов.

Согласно предварительной информации, ФСБ интересуется контрактом в 13,5 млн рублей на изучение мнения около 13 тыс. молодых жителей Северной столицы. Подрядчик заказал исследование у Вышей школы экономики за значительно меньшую сумму – 750 тыс. рублей.

Второй темой дня, согласно «Монитору», стало крупное ДТП с автобусом с детьми под Псковом. Оперативнее всех среди петербургских СМИ об этом рассказали «Мой район» и 78.ru (11:10), «Невские новости» и «Деловой Петербург» (10:35), АБН (11:00).

Авария с экскурсионным автобусом в Псковской области случилась утром во вторник на трассе Р-23. В транспортном средстве находились 29 человек, 26 из которых – дети.

По предварительной информации, водитель почувствовал себя плохо, но не успел остановиться. В результате происшествия за медицинской помощью обратились 14 человек, сообщили в пресс-службе администрации региона. Пострадавшие были госпитализированы.

Третьей темой дня, по данным «Монитора», стало назначение экс-министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Быстрее всех об этом написали АБН и «Деловой Петербург» (14:30), «ЗакС.ру» (14:35) и 47news (14:45).

Депутаты Государственной думы России проголосовали за постановление о назначении главы Центра стратегических разработок и бывшего министра экономики Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты.

«Благодарю депутатов за поддержку. Обеспечим беспристрастный и открытый контроль за исполнением стратегических целей страны», – написал Кудрин в своем Twitter.

Новый глава ведомства назвал свои главные задачи на новом посту: переход к стратегическому аудиту, модернизация механизма контроля и широкое использование цифровых технологий. Кудрин подчеркнул, что «необходима увязка стратегических целей страны и результатов исполнения бюджетных механизмов, в том числе с механизмами госпрограмм».

Председателя Счетной палаты назначают на шесть лет. Экс-глава ведомства Татьяна Голикова занимала пост с 2013 года, она была снята с должности из-за назначения на должность вице-премьера.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «78.ru».