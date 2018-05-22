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Госдума назначила Кудрина председателем Счетной палаты

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© Фото: Пресс-служба Кремля

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Экономист уже обозначил ключевые задачи на посту: переход к стратегическому аудиту и широкое использование цифровых технологий.

Во вторник, 22 мая, Госдума проголосовала за постановление о назначении главы Центра стратегических разработок и бывшего министра экономики Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты (СП).

«Только что утвержден Госдумой на пост Председателя Счетной палаты. Благодарю депутатов за поддержку. Обеспечим беспристрастный и открытый контроль за исполнением стратегических целей страны», – написал Кудрин в своем Twitter.

Новый глава ведомства назвал свои главные задачи на новом посту: переход к стратегическому аудиту, модернизация механизма контроля и широкое использование цифровых технологий. Кудрин подчеркнул, что «необходима увязка стратегических целей страны и результатов исполнения бюджетных механизмов, в том числе с механизмами госпрограмм».

Председателя СП назначают на шесть лет. Экс-председатель ведомства Татьяна Голикова занимала пост с 2013 года. Процедура выбора руководителя проходит следующим образом: Госдума предлагает президенту не менее трех кандидатур, после чего глава государства выбирает одну и возвращает ее на утверждение в нижнюю палату.

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Предложение возглавить государственный орган Кудрину поступило от фракции «Единой России». По словам политика, инициатива стала для него неожиданностью. Он добавил, что над ней нужно «серьезно подумать».

Алексей Кудрин занимал должность министра финансов России с 18 мая 2000 года по 26 сентября 2011 года, также он дважды находился в должности заместителя председателя правительства России.

С 2011 года Кудрин не работал в государственных структурах – он покинул Кремль после конфликта с президентом страны Дмитрием Медведевым. В дальнейшем политик занимал должность декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

В 2016 году по поручению Путина Кудрин возглавил Центр стратегических разработок, который принмал участие в проектах по разработке новых ракет и другого отечественного вооружения. По словам экс-министра финансов, он лично занимался обеспечением ряда видов войск соответствующей техникой и вооружением.

Президент России Владимир Путин лично поручал избранному главе Счетной палаты и председателю совета Центра стратегических разработок Алексею Кудрину принять участие в проектах по разработке новых ракет и другого отечественного вооружения. Об этом Кудрин заявил в Госдуме, сообщает «Интерфакс».

«По личному поручению и под контролем президента я лично занимался обеспечением ряда видов войск соответствующей техникой и вооружением. В тех достижениях, которые, в том числе президент демонстрировал во время послания [Федеральному собранию], есть и моя доля участия», — рассказал Кудрин. По его словам, его работа в проектах по созданию секретных вооружений регламентировалась «соответствующими секретными указами президента».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b03fd149a794767ee0ea55a

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