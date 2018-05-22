ФСБ проводит обыски в комитете по молодежной политике Смольного

В здание комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга на Большой Морской улице нагрянули сотрудники ФСБ. Об этом сообщила «Фонтанка».

В ведомстве подтвердили оперативные мероприятия. По словам пресс-службы комитета, силовики делают копии документов.

Согласно предварительной информации, ФСБ интересуется контрактом в 13,5 млн рублей на изучение мнения около 13 тыс. молодых жителей Северной столицы. Подрядчик заказал исследование у Вышей школы экономики за значительно меньшую сумму – 750 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов также изучают государственные контракты, заключенные одним из заместителей главы комитета, который впоследствии был уволен.

В феврале 2017 года в СМИ появилась информация о скорой отставке Константина Загородникова, зампредседателя ведомства, которая вскоре подтвердилась. В Смольном сообщили, что чиновник, нарушивший закон о госслужбе, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.