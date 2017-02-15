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СМИ: Смольный покинет зампред комитета по молодежной политике

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© Фото: gov.spb.ru

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В правительстве Петербурга еще не подтвердили эту информацию, но сообщили о неком чиновнике, нарушившем закон о госслужбе.

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Константин Загородников в ближайшее время покинет Смольный, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник. 

По данным издания, именно к нему во вторник, 14 февраля, после заседания правительства Петербурга обращался губернатор Георгий Полтавченко, когда отчитывал анонимного зампреда перед собравшимися.

«Мы все работаем для одного – чтобы служить городу Санкт-Петербургу. Не решать свои личные вопросы и корпоративные, а служить Петербургу. Кто этого не понимает, мы будем просить покинуть наши ряды. Заместитель одного из комитетов правительства, к сожалению, этого не понимал, мы его сегодня попросили покинуть нас. Так будет с каждым, кто не понимает, для чего он здесь», - заявил губернатор Петербурга, не уточняя о ком идет речь.

Пресс-служба Смольного сообщила «Фонтанке», что чиновник, нарушивший закон о госслужбе, написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако не назвала его имя.

Константин Загородников переехал в Петербург из Москвы, чтобы работать с главой комитета по молодежной политике Ренатой Абдулиной. В комитете по молодежной политике он отвечал за организацию фестивалей, праздников и других молодежных мероприятий, в том числе за организацию форума «Всмысле» (петербургского аналога «Селигера»). 

Последний форум «Всмысле» прошел в 2016 году не без происшествий. Как сообщали СМИ, несколько его участников заявили об отравлении в лагере, а само мероприятие пришлось перенести в центр города из-за плохой погоды.

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