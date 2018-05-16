В Петербурге 16 мая будут дожди и до +25 градусов

В Северной столице впервые за несколько жарких и сухих дней пошли дожди. По данным городского управления МЧС, осадки ожидаются не только утром, но и местами на протяжении дня.

Воздух в городе 16 мая прогреется до +25 градусов, что незначительно ниже, чем несколькими днями ранее. МЧС сохраняет предупреждение об аномально жаркой погоде, ведомство дало петербуржцам советы, как спастись от высокой температуры.

Скорость ветра достигнет 2-5 м/с. Атмосферное давление будет понижаться. Световой день в Петербурге продлится 17 часов 13 минут. Рассвет – 04:19, закат – 21:32.

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