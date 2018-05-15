Температура в Петербурге 15 мая побила рекорд 43-летней давности

Жара в Петербурге побила очередной рекорд. Вторник, 15 мая, стал самым теплым днем в Северной столице более чем за 40 лет, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Воздух в городе прогрелся до +27,2 градуса. В последний раз такое было в 1975 году, подчеркнул Колесов.

Жаркая погода в Петербурге установилась из-за антициклона, который пришел 4 мая. Синоптик отметил, что днем 15 мая его сбил западный ветер, поэтому в среду, 16 мая, в городе ожидаются кратковременные дожди.

Согласно прогнозу, в среду столбик термометра поднимется до отметки в +25 градусов. Скорость переменного ветра составит 2-5 м/с.

Предыдущий температурный рекорд в Петербурге был установлен 14 мая. В городе потеплело до +29,3 градуса. Колесов отметил, что в последний раз температура поднималась выше 30 градусов в начале июля 2016 года. ГУ МЧС по городу предупредило горожан об аномально жаркой погоде и дало советы, как спастись от жары.

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