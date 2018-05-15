Милонов хочет штрафовать петербуржцев, разгуливающих по городу в полуголом виде

Депутат Государственной думы Виталий Милонов готовит поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые запретят ходить в полуобнаженном виде по улицам городов федерального значения. Об этом сообщила «Мойка78».

Парламентарий предлагал ввести ограничения для Петербурга еще в 2015 году, когда работал в Законодательном собрании. Инициатива депутата о штрафах в размере от 3 до 5 тыс. рублей не нашла поддержки в парламенте.

Милонов отметил, что каждое место подразумевает определенные правила поведения. «Трудно представить, что на свадьбе кто-то будет в трусах стоять. Или на похоронах – в купальнике... Для нормального воспитанного человека очевидно, что ходить оголенным, в плавках, по Невскому проспекту – недопустимо», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что строгое правило необходимо «для многих людей, у которых есть пробелы в воспитании».

В настоящее время людей, которые из-за жары или по другим причинам выйдут на улицу в полуголом виде, не могут привлечь к ответственности. Под их действия подходит только статья КоАП РФ о мелком хулиганстве, однако в ней идет речь о «явном неуважении к обществу». Член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Владислав Галушко отметил, что нет никаких конкретных разъяснений. «Тут очень тонкая грань – что понимать под неуважением, а что под это не попадает», – сказал юрист.

В понедельник, 14 мая, в Петербурге установился новый температурный рекорд для мая – +29,3 градуса. ГУ МЧС по городу предупредило горожан об аномально жаркой погоде и дало советы, как спастись от жары.

«Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.