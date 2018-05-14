Синоптики Петербурга зафиксировали новый температурный рекорд для мая – 29,3 градуса тепла. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова.

В Гидрометцентре Северной столицы ожидают, что уже завтра, 15 мая, рекорд аномально жары вновь будет побит. По словам Колесова, ничего подобного в середине мая за всю историю метеонаблюдений не было.

Предыдущий рекорд – 27,7 градусов – был зафиксирован вчера, это на две десятых больше, чем в 2010 году.

Главное управление МЧС по Петербургу уже опубликовало предупреждение об аномально жаркой погоде 14, 15, 16 и 17 мая. Спасатели советуют меньше бывать на улице, не утруждать себя физическими нагрузками, пить много воды и воздержаться от алкоголя.