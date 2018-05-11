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В Петербурге из-за матча «Зенит» – «СКА-Хабаровск» 13 мая пустят 154 бесплатных автобуса

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© Фото: Instagram / @spb_stadium

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Встреча двух клубов станет тестовой перед ЧМ-2018, поэтому в городе изменится движение транспорта.

Любителей футбола на матч «Зенит» – «СКА-Хабаровск», который состоится 13 мая на «Зенит-арене», будут развозить 154 бесплатных автобуса-шаттла. Об этом сообщили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Воспользоваться транспортом можно будет на протяжении трех часов до игры и после нее. Встреча двух клубов назначена на 14:00.

В городу будут открыты шесть маршрутов: S1 от аэропорта Пулково до площади Восстания, S2 от площади Восстания до автостанции «Крестовский остров», S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции, S4 от станции метро «Выборгская» до автостанции, S6 от станции метро «Чкаловская» до Спортивной улицы и S10 от Пулково до пересечения Северной дороги и улицы Рюхиной.

Еще один маршрут – S5 – будет организован от Петровской площади до «Зенит-арены». Им смогут воспользоваться маломобильные пассажиры.

В связи с проведением матча в Петербурге будет частично перекрыто движение транспорта, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербурге и Ленинградской области. С полуночи 13 мая до 19:00 въезд на Крестовский остров будет осуществляться только по ранее выданным пропускам. Подъезд к стадиону и расположенным вблизи парковкам будет запрещен.

Оставить автомобиль нельзя будет и на подъездах к «Зенит-арене» по направлению от Петроградской стороны и Приморского района.

В воскресенье изменится схема движения на съезде с Тучкова моста, по проспекту Добролюбова и Зоологическому переулку. На Кронверкской набережной введут одностороннее движение в сторону Каменноостровского проспекта.

После матча на участке Приморского проспекта от Беговой улицы до Яхтенной улицы, а также по Яхтенной от Приморского проспекта до улицы Савушкина будет запретят движение транспорта.

Матч между «Зенитом» и «СКА-Хабаровском» станет последней игрой для команды в текущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги. Встреча двух клубов пройдет в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Петербурге, помимо прочего, пройдет один из полуфиналов турнира.

В пятницу, 11 мая, стало известно, что в состав сборной РФ вошли семь игроков «Зенита».

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