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В сборную РФ на ЧМ-2018 попали семь игроков «Зенита»

Автор:

Игорь Смольников
© Фото: Twitter / @fczenit_en

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Пять футболистов попали в основной список, а еще два вошли в расширенный состав.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил список игроков, которые выступят на Чемпионате мира 2018 года. В состав команды попали пять футболистов «Зенита», сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Защищать честь страны на международном первенстве, которое состоится в России с 14 по 15 июня, будут вратарь Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, полузащитники Юрий Жирков, Александр Ерохин и Далер Кузяев, а также нападающие Антон Заболотный и Дмитрий Полоз, которые вошли в расширенный состав.

Всего на подготовку к ЧМ-2018 вызваны 28 футболистов и еще семь игроков, попавших в дополнительный список.

За сборную, не считая игроков «Зенита», выступят вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин», Казань), защитники Илья Кутепов («Спартак», Москва), Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все – «Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо», Москва), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Мариу Фернандес (ЦСКА); полузащитники Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба – «Спартак»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания), нападающие Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

В расширенном списке помимо Полоза и Заболотного значатся вратарь «Локомотива» Гилерме и защитник команды Владислав Игнатьев, защитник Дмитрий Комбаров («Спартак»), полузащитники Денис Глушаков («Спартак») и Антон Швец («Ахмат»).

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России, нашей национальной команде предстоит сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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