Петербургскую коллекторскую фирму «Константа» первой в России исключили из госреестра

Коллекторское агентство ООО «Константа» из Петербурга исключили из государственного реестра фирм, занимающихся возвратом просроченных задолженностей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Компания из Северной столицы стала первой в истории России, которую исключили из госреестра, созданного в январе 2017 года. Суды почти за полтора года рассмотрели почти 100 дел об административных правонарушениях, возбужденных в отношении «Константы». В марте 2017 года агентство первым в России получило штраф за звонки в два часа ночи.

В течение пяти дней организация должна вернуть свидетельство о регистрации в управление ФССП.

Закон о защите прав заемщиков при взыскании долгов, вступивший в силу в начале 2017 года, запрещает коллекторам применять физическую силу, повреждать имущество должников, угрожать им и оказывать на них психологическое давление, а также вводить их в заблуждение.

Коллекторам запрещается встречаться с должником чаще одного раза в неделю и звонить ему чаще двух раз в неделю, причем это нельзя делать по ночам. К непосредственному общению с должниками не допускаются люди с непогашенной судимостью.

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