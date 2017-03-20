Впервые в России коллекторов оштрафовали за звонки в два ночи

В России впервые выписали штраф коллекторам за звонки в два ночи, это произошло в Петербурге. Штрафы в размере 20 и 30 тыс. рублей получили сотрудники ООО «Константа». Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Петербургу.

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Жители Северной столицы обратились с жалобами на назойливых коллекторов в управление ФССП. Одна из работниц коллекторского агентства ежедневно совершала звонки в два-три часа ночи с требованием вернуть долг.

Сотрудник того же агентства совершил целых девять звонков петербуржцу, в том числе после 22 часов. В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы. Суд принял решение оштрафовать коллекторов.

С начала 2017 года, когда закон о коллекторах вступил в силу, приставы возбудили восемь административных дел в отношении коллекторов, которые нарушили правовой акт. Всего горожане с 1 января 2017 года подали 218 жалоб на действия сотрудников фирм по выбиванию долгов.

Закон о защите прав заемщиков при взыскании долгов запрещает коллекторам применять физическую силу, повреждать имущество должников, угрожать им и оказывать на них психологическое давление, а также вводить их в заблуждение.

Коллекторам также запрещается встречаться с должником чаще одного раза в неделю и звонить ему чаще двух раз в неделю, причем это нельзя делать по ночам. К непосредственному общению с должниками не допускаются люди с непогашенной судимостью.