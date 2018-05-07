Мосты Петербурга не будут разводить в ночь на 10 мая

В Северной столице не будут разводить мосты в ночь с 9 на 10 мая. Об этом сообщила пресс-служба «Мостотреста».

В организации отметили, что переправы не разводят в нерабочие праздничные дни. В остальное время разводка осуществляется по графику.

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта СПб ГБУ «Мостотрест», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.

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