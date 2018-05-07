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Петербургское метро в ночь на 10 мая будет работать круглосуточно

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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Станции изменят свой режим работы из-за проведения мероприятий в честь 9 мая.

В Северной столице из-за празднования Дня Победы изменится режим работы метро. Городская подземка в ночь с 9 на 10 мая будет работать без перерывов.

Жители и гости Петербурга могут воспользоваться всеми станциями метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

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Пассажиров просят учитывать, что с 02:00 до 04:30 в кассах метрополитена можно будет купить только жетоны.

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы, в том числе акция «Бессмертный полк», изменят режим работы центральных станций метро 9 мая:

  • «Адмиралтейская» с 08:30 до 11:30 и с 15:30 до 00:00 будет работать только на выход;
  • «Площадь Александра Невского 1» и «Площадь Александра Невского 2» с 14:00 до 15:25 будут работать только на выход;
  • Вестибюль станции «Площадь Восстания» с выходом на Московский вокзал с 14:30 до 115:30 будет работать только на выход;
  • «Маяковская» с 14:30 до 15:30 будет закрыта, поезда проследуют станцию без остановки;
  • Вестибюль «Невского проспекта» с выходом на канал Грибоедова с 09:00 до 22:00 будет работать только на выход, а с 22:00 до 05:36 10 мая станцию закроют лдя пассажиров;
  • «Горьковская» с 21:25 до 22:00 будет работать только на выход.
 

Метро будет работать круглосуточно и в «Ночь музеев». Специально для любителей искусства подземка не будет закрываться в ночь с 19 на 20 мая.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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