Картина дня: смягчение Уголовного кодекса, песня Шнурова про «Зенит» и «Мобильная библиотека»

Наиболее популярной темой дня, по версии «Монитора», стало предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко смягчить Уголовный кодекс РФ. Первыми об этом написали «Невские новости» (12:25), Regnum (12:35), «Деловой Петербург» и 78.ru (16:10).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса, связанных с преступлениями в экономической сфере. Об этом она сообщила на заседании Президиума Совета законодателей России в Таврическом дворце.

По мнению Матвиенко, необходимо ввести новое понятие – уголовный проступок. Под этим подразумевается преступление, не представляющее серьезной общественной опасности, совершенное впервые. В качестве наказания за него будет назначаться штраф.

«Сегодня почти каждое второе уголовное дело, дошедшее до суда, связано с незначительными, легкими преступлениями, в том числе экономическими. За последние годы в стране наметился отчетливый тренд на гуманизацию в сфере противодействия экономическим преступлениям. В период с 2009 по 2016 годы количество экономических преступлений уменьшилось почти в четыре раза. Необходима дальнейшая декриминализация ряда статей уголовного кодекса», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что гуманизация законодательства «ни в коем случае не должна идти в ущерб главным ценностям – жизни и здоровью людей».

Второй темой дня, согласно «Монитору», стала песня Сергея Шнурова про «Зенит». Быстрее всех об этом сообщили 78.ru (17:55), «Невские новости» (18:55) и «Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге» (19:20).

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте отрывок новой песни, посвященной футбольному клубу «Зенит».

На видео с минутным отрывком композиции запечатлены трибуны стадиона «Петровский» во время матча «Зенита» с французским «Лионом» в 2015 году. Шнуров вместе с «Ленинградом» специально пришел поддержать команду с берегов Невы и даже пронес с собой музыкальные инструменты.

Премьера полной версии песни состоится 29 апреля на матче «Зенит» – ЦСКА, который пройдет на «Зенит-арене» в 16:30. Шнуров отметил, что не сможет присутствовать на игре, но надеется, что фанаты «Зенита» уже выучат припев композиции и будут его скандировать на стадионе.

Видео: vk.com/s_shnurov

Третьей обсуждаемой темой дня, по данным «Монитора», стал запуск поезда-библиотеки в петербургском метро и анонс начала движения «Джазового трамвая».

На «синей» ветке петербургского метро запустили поезд «Мобильная библиотека», рассказали в пресс-службе подземки. Пассажиры данного поезда смогут совершенно бесплатно скачать около 100 электронных книг, в том числе петербургских писателей. Акцию приурочили ко Всемирному дню книги и авторского права.

Первый подобный состав запустили в 2016 году. Поезд, оформленный в стиле комнаты с книжными полками, быстро завоевал популярность у пассажиров. В текущем году в оформлении состава использовали символику, посвященную 315-летию Северной столицы.

В субботу, 28 апреля, на улицы Петербурга выйдет «Джазовый трамвай». Он будет ходить в честь Международного дня джаза, который отмечается 30 апреля. В этом году город на Неве выбрали столицей праздника.

Трамвай будет ездить по маршруту №6 от улицы Кораблестроителей до площади Ленина. Пассажиры смогут услышать в нем известные джазовые композиции в исполнении джаз-бэнда Федора Кувайцева.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Санкт-Петербург.ру».