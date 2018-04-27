Сергей Шнуров сочинил песню про «Зенит» перед матчем с ЦСКА

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте отрывок новой песни, посвященной футбольному клубу «Зенит».

На видео с минутным отрывком композиции запечатлены трибуны стадиона «Петровский» во время матча «Зенита» с французским «Лионом» в 2015 году. Шнуров вместе с «Ленинградом» специально пришел поддержать команду с берегов Невы и даже пронес с собой музыкальные инструменты.

Премьера полной версии песни состоится 29 апреля на матче «Зенит» – ЦСКА, который пройдет на «Зенит-арене». Шнуров отметил, что не сможет присутствовать на игре, но надеется, что фанаты «Зенита» уже выучат припев композиции и будут его скандировать на стадионе.

Видео: vk.com/s_shnurov

Ранее на матч с ЦСКА «Зенит» пригласил голливудского актера и фронтмена рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето. В четверг, 26 апреля, музыкант выступил с импровизированным концертом на Дворцовой площади в преддверии шоу группы, назначенного на 27 апреля.

Читайте также:

СМИ: Манчини может покинуть «Зенит» до 20 мая



Противостояние «Зенита» и ЦСКА начнется 29 апреля в 16:30. Болельщиков к «Зенит-арене» отвезут 103 бесплатных автобуса. Шаттлы начнут ходить с 13:30 и прекратят в 16:30, когда начнется встреча. На протяжении трех часов после игры они будут ездить в обратном направлении.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.