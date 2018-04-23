Air France отменила полеты из Парижа до Петербурга из-за забастовки

В Париже отменили три рейса до Петербурга из-за забастовки персонала. Самолеты авиакомпании Air France не смогут вылететь в Северную столицу 23 и 24 апреля.



В пресс-службе компании сообщили, что в понедельник, 23 апреля, в связи с протестами отменены около четверти рейсов.



Самолет, отправившийся утром из французской столицы в Петербурге, должен прибыть в Пулково в 13:54 и отправиться обратно вечером. Вечерний рейс из Парижа был отменен.



Пассажиры не смогут воспользоваться и двумя самолетами, которые должны были вылететь из Франции 24 апреля.



В Air France попросили следить за обновлениями информации по полетам, подчеркивая, что возможны отмены рейсов или их задержки.

В середине апреля пассажиры также не могли добраться из Франции в Петербург в связи с протестами персонала авиакомпании. Из-за забастовки немецких аэропортов рейсы отменяла и Lufthansa.

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