Два рейса между Петербургом и Парижем отменили 17 апреля

Протесты сотрудников авиакомпании Air France, добивающихся повышения зарплат, привели к приостановкам сообщения между Петербургом и Парижем. Сегодня, 17 апреля, был отменен рейс AF1465 до Парижа. Ранее аэропорт Шарль-Де-Голль не покинул рейс AF1464.

В пресс-службе Пулково рассказали, что перевозчик в индивидуальном порядке обзвонил пассажиров и предложил им перебронировать рейсы или вернуть деньги за билеты, сообщает «Фонтанка.ру». Протесты рабочих Air France могут продолжиться и 18 апреля, однако по приостановке рейсов в этот день пока ничего неизвестно.

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Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa из-за забастовки аэропортов во Франкфурте, Мюнхене, Кельне и Бремене отменила два петербургских рейса. Речь идет о рейсе LH2567, соединяющем Мюнхен и Северную столицу, и одном из трех рейсов, вылетающих из Петербурга во Франкфурт (LH 1437). Пассажирам предложили альтернативные варианты перелетов.

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