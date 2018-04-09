Lufthansa отменит два петербургских рейса из-за забастовки немецких аэропортов

Немецкая авиакомпания Lufthansa из-за забастовки аэропортов во Франкфурте, Мюнхене, Кельне и Бремене отменит два петербургских рейса.

Всего перевозчик отменит более 800 рейсов, 58 из них следуют на дальние расстояния. Корректировки в план передвижения придется внести 90 тыс. пассажирам.

«Будет отменен один из двух рейсов, вылетающий в Мюнхен из Петербурга (LH2567), и один из трех рейсов, вылетающих из Северной столицы во Франкфурт (LH 1437). Пассажирам предложат альтернативные варианты перелетов», – рассказали в пресс-службе компании.

Читайте также:

Пулково и Aviasales запускают сервис поиска выгодных авиабилетов на сайте аэропорта



В Минтрансе предложили повысить штрафы за задержку авиарейса почти в 14 раз – до 339 рублей за каждый час просрочки. Разработка соответствующего законопроекта находится в завершающей стадии.

На данный момент санкции за задержку рейса по вине авиакомпании незначительны – 25 рублей за час. При этом общая сумма штрафа не может превышать 50% стоимости билета.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.