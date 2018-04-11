СК возбудил дело в отношении начальника пожарных, тушивших ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Генина, начальника пожарного звена, тушившего пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Правоохранители считают, что из-за халатности командира погибли 37 человек.

По версии следствия, Генин проигнорировал слова очевидцев о кратчайшем пути к кинозалу, в котором находились зрители. Он вместе с пожарными поднялся по лестнице в другом конце здания, а не по ближайшей.

«Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на 4 этаж. В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По месту жительства Генина проводится обыск. В Следственном комитете уточнили, что в ближайшее время командир пожарного звена будет задержан.

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин, приезжавший на место происшествия, заявил, что пожар случился из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.

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Суд арестовал владельца ТРЦ Надежду Судденок, технического директора ТРЦ Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.



Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.