  • 11 Апрель 2018
USD 12.04.2018 64.0626 +1.6927
USD ММВБ 20:17 62.8227  
EUR 12.04.2018 79.2839 +2.4317
EUR ММВБ 20:17 77.7225  
Нефть($) 11.04.2018 72.01 +1.52
Нефть(p) 11.04.2018 4613.15 +216.70

СК возбудил дело в отношении начальника пожарных, тушивших ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Автор:


© Фото: Александр Патрин / РИА «Новости»

Темы дня

Следователи считают, что из-за халатности Сергея Генина погибли не менее 37 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Сергея Генина, начальника пожарного звена, тушившего пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Правоохранители считают, что из-за халатности командира погибли 37 человек.

По версии следствия, Генин проигнорировал слова очевидцев о кратчайшем пути к кинозалу, в котором находились зрители. Он вместе с пожарными поднялся по лестнице в другом конце здания, а не по ближайшей.

«Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на 4 этаж. В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По месту жительства Генина проводится обыск. В Следственном комитете уточнили, что в ближайшее время командир пожарного звена будет задержан.

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин, приезжавший на место происшествия, заявил, что пожар случился из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.

Читайте также:

Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией

Суд арестовал владельца ТРЦ Надежду Судденок, технического директора ТРЦ Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пора на взлет: куда сходить в Петербурге в День космонавтики

    Планетарии, спектакли и многочисленные выставки – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие места, которые стоит посетить в день первого полета человека в космос.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Не воробьем единым: где в Петербурге можно увидеть необычных птиц

    На улицах Северной столице постоянно встречаются воробьи, соловьи, вороны и другие распространенные виды птиц, но это далеко не единственные пернатые на берегах Невы. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в городе можно полюбоваться и покормить маленьких милых красавцев.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Фриланс на выезде, или анатомия современного делового пространства в коворкинге GrowUp

    Как журналисты «Санкт-Петербург.ру» осваивали деловое пространство коворкинга.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Топ-5 заброшенных особняков Петербурга и окрестностей

    Заброшенные усадьбы, особняки и отели – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал пятерку увядающих, но все еще прекрасных и атмосферных зданий в городе на Неве и окрестностях.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?
    04.04.18
    Выбираем покрывало на кровать
    04.04.18
    «Зенит» в борьбе за ЛЧ
    30.03.18
    Женская одежда, погода и стиль

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram