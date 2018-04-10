Картина дня: смерть охранника петербургской мечети, сезон навигации и ограничение движения

Наиболее обсуждаемой темой дня, по версии «Монитора», стала смерть 71-летнего охранника, избитого в Соборной мечети Петербурга. Первыми об этом рассказали 78.ru (14:45), Gazeta.SPb (14:50), Regnum (15:40).

В понедельник, 9 апреля, в Соборной мечети на Кронверкском проспекте 20-летний парень избил пожилого охранника. Мужчину госпитализировали, но на следующий день он скончался от полученных травм.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Из-за признаков психического расстройства молодого человека доставили в психиатрическую больницу. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

Второй по актуальности темой, согласно «Монитору», стало открытие сезона навигации в Северной столице. Самыми оперативными оказались 78.ru (8:20), «Вести» — Санкт-Петербург (12:40) и «Водитель Петербурга» (13:45).

В ночь на 10 апреля в Петербурге начался сезон навигации по Неве и Малой Неве. Технически все мосты готовы, однако заявок на развод переправ не поступало, в связи с чем «Мостотрест» продолжит проверять исправность работы мостов.

Отсутствие заявок — результат того, что Финский залив и Ладожское озеро еще скованы льдом. В Гидрометцентре Северной столицы подчеркивают, что ледоход уже начался, однако Ладога полностью очистится ото льда только в первую майскую неделю.

Старт навигации зависит и от направления ветра — южный будет гнать лед к середине озера, в связи с чем Нева будет свободна. Северный ветер создаст для судов большие препятствия.

Третьей обсуждаемой темой «Монитор» назвал ограничение движения в центре Петербурга из-за съемок триллера «Девятая». Быстрее всех об этом сообщили 78.ru (13:05), «Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге» (13:50) и «Водитель Петербурга» (14:10).

Съемки мистического триллера «Девятая» ограничат движение в центре Петербурга, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

С 06:00 11 апреля на сутки будет запрещена остановка на участке Английского проспекта от набережной реки Мойки до Рабочего переулка. С 06:00 12 апреля до 05:00 13 апреля движение по данному участку будет закрыто.

С 06:00 23 апреля до 07:00 25 апреля нельзя будет останавливаться на участке Соляного переулка от Гангутской улицы до Пестеля. Движение по этому участку закроют с 06:00 до 07:00 24 апреля.

Следующий этап съемок пройдет в мае на Замковой улице. Ее перекроют от набережной Фонтанки до Садовой. С 06:00 14 мая до 05:00 15 мая здесь введут запрет остановки. С 05:00 до 23:50 15 мая проехать по участку будет невозможно.

Продюсером «Девятой» выступает Александр Роднянский. Фильм должен выйти в прокат в начале 2019 года. Съемками картины займется режиссер фильмов «Ледокол» и «Селфи» Николай Хомерики.

Самыми оперативными за сутки стали «Невские новости», Regnum, «Санкт-Петербург.ру».