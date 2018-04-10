Съемки триллера «Девятая» ограничат движение в центре Петербурга

Съемки мистического триллера «Девятая» ограничат движение в центре Петербурга, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

С 06:00 11 апреля на сутки будет запрещена остановка на участке Английского проспекта от набережной реки Мойки до Рабочего переулка. С 06:00 12 апреля до 05:00 13 апреля движение по данному участку будет закрыто.

С 06:00 23 апреля до 07:00 25 апреля нельзя будет останавливаться на участке Соляного переулка от Гангутской улицы до Пестеля. Движение по этому участку закроют с 06:00 до 07:00 24 апреля.

Следующий этап съемок пройдет в мае на Замковой улице. Ее перекроют от набережной Фонтанки до Садовой. С 06:00 14 мая до 05:00 15 мая здесь введут запрет остановки. С 05:00 до 23:50 15 мая проехать по участку будет невозможно.

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«Девятая» – мистический триллер, продюсером которого выступает Александр Роднянский. Фильм должен выйти в прокат в начале 2019 года. Съемками картины займется режиссер фильмов «Ледокол» и «Селфи» Николай Хомерики.

Главные роли в картине сыграют Евгений Цыганов («Питер FM») и британская актриса Кая Скоделарио, известная по фильмам «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти».

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