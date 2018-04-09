В Петербурге 10 апреля откроют сезон навигации

Во вторник, 10 апреля, в Петербурге стартует навигация на Неве и Малой Неве, спустя десять дней откроют и рукава Невы. Технически все мосты готовы к сезону, однако заявок на развод переправ не поступало, в связи с чем «Мостотрест» продолжит проверять исправность работы мостов, сообщает «Фонтанка.ру».

Отсутствие заявок – результат того, что Финский залив и Ладожское озеро еще скованы льдом. В Гидрометцентре Северной столицы подчеркивают, что ледоход уже начался, однако Ладога полностью очистится ото льда только в первую майскую неделю.

Старт навигации зависит и от направления ветра – южный будет гнать лед к середине озера, в связи с чем Нева будет свободна. Северный ветер создаст для судов большие препятствия.

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Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта Мостотреста, а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.

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