Бачевский отстранен от должности ректора университета им. Бонч-Бруевича

В пятницу, 3 ноября, Невский районный суд Северной столицы отстранил Сергея Бачевского от должности ректора университета им. Бонч-Бруевича, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Судья удовлетворил ходатайство следствия. Бачевский отстранен от руководства университета до 4 февраля 2018 года. Также, следствие изменило Бачевскому меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

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Уголовное дело в отношении ректора СПбГУТ было возбуждено 4 мая. По версии следствия, Бачевский превысил свои полномочия с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года.

Следствие считает, что ректор в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду разным коммерческим организациям, тем самым, нарушив несколько законов. Вследствие этого университет недополучил 1,7 млн рублей. Бачевский останется под домашним арестом до 4 июля текущего года.