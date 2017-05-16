УФАС: Университет Бонч-Бруевича незаконно сдавал в аренду помещения

Накануне, 15 мая, комиссия петербургского УФАС вынесла решение о том, что государственный университет телекоммуникаций им. Проф. А.М. Бонч-Бруевича» нарушил закон о защите конкуренции.

Комиссия антимонопольного органа установила, что в 2015 году университет заключил 12 договоров аренды помещений без проведения торгов, нарушив тем самым ч.1,3 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции.

Антимонопольное дело было возбуждено по обращению УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Ранее, 12 мая, Невский районный суд вынес решение отправить ректора университета Бонч-Бруевича Сергея Бачевского под домашний арест. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Бачевский превысил свои полномочия с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года. Следствие считает, что ректор в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду разным коммерческим организациям, тем самым нарушив несколько законов. Вследствие этого университет недополучил 1,7 млн рублей.

Ректор университета останется под домашним арестом до 4 июля.

Обыски в университете им. Бонч-Бруевича прошли за день до решения суда -- 11 мая. По их результатам ректор университета был задержан.