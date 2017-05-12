  • 12 Май 2017
USD 13.05.2017 57.1640 0.0479
USD ММВБ 18:16 57.23900  
EUR 13.05.2017 62.0915 -0.0680
EUR ММВБ 18:16 62.5140  
Нефть($) 12.05.2017 50.42 0.71
Нефть(p) 12.05.2017 2882.21 +42.97

Суд заключил ректора университета Бонч-Бруевича под домашний арест

Автор:


© Фото: pkb-rio.com

Темы дня

Сергей Бачевский обвиняется в превышении должностных полномочий.

Невский районный суд в пятницу, 12 мая, вынес решение отправить ректора университета Бонч-Бруевича Сергея Бачевского под домашний арест, сообщает «Фонтанка».

Арестованный обвиняется в превышении должностных полномочий, которые повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч.1 ст.286 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено ранее - 4 мая. По версии следствия, Бачевский превысил свои полномочия  с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года. Следствие считает, что ректор в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду разным коммерческим организациям, тем самым нарушив несколько законов. Вследствие этого университет недополучил 1,7 млн рублей.

Следователь Минин заявил на суде, что Бачевский должен быть отправлен под стражу, так как может уничтожить доказательства. Кроме того, свидетель, который давал показания анонимно, заявил, что Бачевский имеет связи в правоохранительных органах, как на региональном, так и на федеральном уровне

Сам Бачевский сообщил суду, что преступление, в котором его обвиняют, было совершено два года назад, а все документы, имеющие к этому отношение были изъяты правоохранителями еще год назад.

«За это время я уже мог бы повлиять на свидетелей, но не сделал этого» – заявил арестованный.

Теперь ректор останется под домашним арестом до 4 июля текущего года.

Обыски в университете им. Бонч-Бруевича прошли накануне, 11 мая. По их результатам ректор университета был задержан

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    День корюшки: чем порадует большой праздник в Петербурге

    Как отмечают «Праздник корюшки», где искать самую свежую царь-рыбу в Северной столице, как ее можно приготовить, а также почему она стала неофициальным городским символом.

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.05.17
    Ремонт техники Apple: от диагностики до устранения проблемы не пройдет много времени
    12.05.17
    Международное агентство помогает найти долгожданное счастье
    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей
    11.05.17
    Своевременная профилактика подвески авто существенно продлит срок службы
    04.05.17
    Как я построил дом из газобетона
    28.04.17
    Выбор пледа: внимание на материал
    28.04.17
    Пуаро жив!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm