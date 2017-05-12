Суд заключил ректора университета Бонч-Бруевича под домашний арест

Невский районный суд в пятницу, 12 мая, вынес решение отправить ректора университета Бонч-Бруевича Сергея Бачевского под домашний арест, сообщает «Фонтанка».

Арестованный обвиняется в превышении должностных полномочий, которые повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч.1 ст.286 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено ранее - 4 мая. По версии следствия, Бачевский превысил свои полномочия с 1 июня 2015 по 1 ноября 2016 года. Следствие считает, что ректор в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду разным коммерческим организациям, тем самым нарушив несколько законов. Вследствие этого университет недополучил 1,7 млн рублей.

Следователь Минин заявил на суде, что Бачевский должен быть отправлен под стражу, так как может уничтожить доказательства. Кроме того, свидетель, который давал показания анонимно, заявил, что Бачевский имеет связи в правоохранительных органах, как на региональном, так и на федеральном уровне

Сам Бачевский сообщил суду, что преступление, в котором его обвиняют, было совершено два года назад, а все документы, имеющие к этому отношение были изъяты правоохранителями еще год назад.

«За это время я уже мог бы повлиять на свидетелей, но не сделал этого» – заявил арестованный.

Теперь ректор останется под домашним арестом до 4 июля текущего года.

Обыски в университете им. Бонч-Бруевича прошли накануне, 11 мая. По их результатам ректор университета был задержан.