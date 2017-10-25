Еще пять станций метро Петербурга стали доступными для инвалидов

В Петербурге еще несколько станций метрополитена стали обслуживаться специалистами Дистанции обеспечения мобильности пассажиров, сообщает «Росбалт»со ссылкой на пресс-службу подземки.

Так, для инвалидов доступнее стали «Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко», «Площадь Мужества», «Политехническая» и «Академическая». Специалисты Дистанции будут работать также на «Лесной» после окончания ее капитального ремонта.

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Специалисты дежурят на определенных участках, состоящих из нескольких станций (2-4 станции) в зависимости от их загруженности. Если, к примеру, человеку на инвалидной коляске необходимо совершить поездку в подземке с конкретной станции, лучше заранее оставить заявку на сопровождение по телефону 8-800-350-11-55.

Услуги по обеспечению доступности станций в метро Северной столицы оказываются инвалидам-колясочникам, лицам, пользующимся ходунками и костылями, а также слабовидящим пассажирам и пассажирам с нарушениями слуха. Кроме того, в категорию маломобильных граждан попадают родители с колясками.

Ранее доступными для инвалидов стали «Купчино», «Звездная», «Московская», «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота» и «Фрунзенская».

В начале марта «Санкт-Петербург.ру» опубликовал материал о том как инвалидам по зрению приходиться сталкиваться с нарушением их прав в метрополитене: сотрудники подземки в грубой форме препятствовали слабовидящим пользоваться одним из самых безопасных видов городского транспорта.

Инвалиды по зрению жаловались в социальной сети на то, что их не пропускали через турникет или назначали им пассажиров для сопровождения, объясняя это заботой об их безопасности.