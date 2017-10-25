  • 26 Октябрь 2017
USD 26.10.2017 57.6140 +0.0288
USD ММВБ 06:17 57.64800  
EUR 26.10.2017 67.7713 +0.0857
EUR ММВБ 06:17 68.1040  
Нефть($) 24.10.2017 57.79 +0.82
Нефть(p) 24.10.2017 3329.51 +48.88

Еще пять станций метро Петербурга стали доступными для инвалидов

Автор:


© Фото: paperpaper.ru

Темы дня

«Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко», «Площадь Мужества», «Политехническая» и «Академическая».

В Петербурге еще несколько станций метрополитена стали обслуживаться специалистами Дистанции обеспечения мобильности пассажиров, сообщает «Росбалт»со ссылкой на пресс-службу подземки.

Так, для инвалидов доступнее стали «Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко», «Площадь Мужества», «Политехническая» и «Академическая». Специалисты Дистанции будут работать также на «Лесной» после окончания ее капитального ремонта.

Читайте также:

В метро помогать: в петербургской подземке появилась служба мобильности

Специалисты дежурят на определенных участках, состоящих из нескольких станций (2-4 станции) в зависимости от их загруженности. Если, к примеру, человеку на инвалидной коляске необходимо совершить поездку в подземке с конкретной станции, лучше заранее оставить заявку на сопровождение по телефону 8-800-350-11-55.

Услуги по обеспечению доступности станций в метро Северной столицы оказываются инвалидам-колясочникам, лицам, пользующимся ходунками и костылями, а также слабовидящим пассажирам и пассажирам с нарушениями слуха. Кроме того, в категорию маломобильных граждан попадают родители с колясками.

Ранее доступными для инвалидов стали «Купчино», «Звездная», «Московская», «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота» и «Фрунзенская».

В начале марта «Санкт-Петербург.ру» опубликовал материал о том как инвалидам по зрению приходиться сталкиваться с нарушением их прав в метрополитене: сотрудники подземки в грубой форме препятствовали слабовидящим пользоваться одним из самых безопасных видов городского транспорта.

Инвалиды по зрению жаловались в социальной сети на то, что их не пропускали через турникет или назначали им пассажиров для сопровождения, объясняя это заботой об их безопасности.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году

    День Всех Святых можно отпраздновать в клубах, барах, и даже библиотеках. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где и как.

    читать далее →

    Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

    Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Семь полезных каналов в Telegram для жителей и гостей Петербурга

    Почему закрыта станция метро, где ближайшая остановка троллейбуса, в какой кафешке перекусить, а также куда можно дешево улететь из Северной столицы.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку
    19.10.17
    Работа со счетчиками воды – занятие для профессионалов
    19.10.17
    Вагончик - готовое к эксплуатации сооружение для разных нужд
    18.10.17
    Купить дискеты? Еще возможно!
    11.10.17
    Рынок межкомнатных дверей Российской Федерации

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram