Слепая бесчеловечность: сотрудник метро не пустил инвалида по зрению в подземку

«Санкт-Петербург.ру» узнал из публикации в социальной сети, ставшей настоящим криком души. В наиболее удобном и безопасном транспорте для инвалидов по зрению встречаются не в меру ретивые сотрудники, берущие на себя право препятствовать проезду таких пассажиров без сопровождения.

Педагог Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению показывал молодому человеку путь, по которому ему нужно будет ежедневно добираться до занятий в техникум. Оба инвалиды по зрению. Неприятная история произошла, когда они подошли к турникету.

«Она заблокировала проход, не пускает. На вопрос ребят «Почему?» грубо и бестактно заорала, что хватит шляться слепым по метро. Дома нужно сидеть и не мешать народу. А то лезут в метро, а потом под поезд бросаются... Педагог поинтересовалась, на основании какого документа им запрещают входить в метро? На что хамоватая тетка отвечает, как она покажет это слепой, она ведь не может прочесть? Вагон и маленькую тележку оскорблений пришлось выслушать моей коллеге по работе о том, что она не должна и не имеет права ездить в метро без сопровождения. И все это на глазах у незрячего учащегося, которому предстоит три года обучения в медицинском техникуме и который ежедневно должен будет ездить в метро», - написала на своей странице на Facebook Ираида Латкина.

Оказывается, такие происшествия в метро отнюдь не редкость. Нечто подобное произошло с самим автором публикации год назад на станции метро «Звенигородская». Когда, по словам Ираиды, она подходила к турникету, «подлетела тетка с громогласным голосом», заявляющая, что одной незрячей в метро находится опасно. Затем она схватила случайную попутчицу и поручила ее довести женщину до поезда и высадить на нужной станции.

Сразу за отзывом последовала реакция в виде еще нескольких печальных примеров. С корреспондентом «Санкт-Петербург.ру» инвалид по зрению Александр Сакмаров поделился возможными вариантами развития событий при встрече с такими сотрудниками метрополитена.

Фото: regnum.ru

«Ситуация может развиваться по двум сценариям. Первый: не в меру ретивый защитник турникета останавливает пассажира и не пускает дальше, аргументируя тем, что не положено одним, да вслепую. Так было, например, на станции метро «Выборгская» весной прошлого года. Решением стало добиться вызова дежурного по станции. В этом случае надо надеяться на то, что он окажется вменяемей хранителя всея турникетов, - поясняет Александр. - Второй сценарий: вас не хотят пропускать, но при этом, выцепив случайного пассажира из толпы, поручают ему вас «не отпускать, а то упадет». В этом случае можно пройти турникет вместе, но затем объяснить вынужденному попутчику, что в условиях сопровождения нет нужды».

Случаются в подзмемке и обратные случаи, когда инвалидам по зрению необходимо оказать помощь. Александр поведал о своих злоключениях, когда он впервые оказался на станции метро «Рыбацкое» и не смог найти выход. Охранник предложил свою помощь, но лишь до подземного перехода, так как зона его полномочий вне метро заканчивается и передал в руки провожатого, который находился в нетрезвом состоянии.

У незрячего или слабовидящего пассажира иногда действительно возникают проблемы во время прохода через турникет, например, когда не сработала карточка. Тогда он обращается за помощью к сотрудникам метрополитена, которые, в свою очередь, могут проявить излишнюю тревогу и заботу и вовсе запретить проход к электричкам инвалиду по зрению без сопровождения.

Фото: amacumara.ru

«Однажды, когда я опаздывал на экзамен, меня не пропустили в метро, хотя я был даже с сопровождающим. В таких случаях надо попросить сотрудника представиться и объяснить, на основании какого распоряжения происходит запрет. Как правило, на этом конфликт исчерпывается и дорога свободна. Но однажды и это не помогло. Нас не пропустили. Мне пришлось написать на электронную почту московского метрополитена письмо, в котором я изъяснил суть проблемы. При этом пояснил, что я находился в трезвом состоянии, не грубил и не хамил. Мне пришел ответ, содержащий информацию о том, что была проведена разъяснительная беседа среди сотрудников метрополитена. Сейчас в столице случаи возникновения таких ситуаций, крайне редки», поделился своим опытом с «Санкт-Петербург.ру» научный сотрудник Института коррекционной педагогики Российской академии образования в Москве, специалист по пространственной ориентировке и мобильности лиц с нарушением зрения Алексей Любимов.

Он убежден, что метро является самым безопасным видом общественного транспорта для слепых и слабовидящих пассажиров, потому как поезд не может развернуться посреди платформы и не припаркуется около лавочки – здесь все предсказуемо. И, если правильно использовать белую трость, выполнять элементарные правила безопасности, то вероятность получения травм или падения на пути сводится к нулю. Но, если незрячий человек ведет себя в метро неуверенно, то это вызывает опасения сотрудников метрополитена.

«В Правилах пользования метрополитеном нет запрета на прохождение инвалидов по зрению без сопровождения. Но, согласно п. 1.4 Правил технической эксплуатации метрополитена РФ, работники подземки должны обеспечивать безопасность пассажиров, быть вежливыми и предупредительными, но одновременно требовать от пассажиров точного выполнения действующих Правил пользования метро. К тому же закон «О социальной защите инвалидов в РФ» в ст. 15 довольно четко устанавливает обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. В данном документе как раз указана возможность самостоятельного передвижения по транспортной инфраструктуре, то есть работники метрополитена обязаны предоставить такую возможность, а не препятствовать ей. Иначе, получается, нарушение по ст. 3.1. ­– дискриминация по признаку инвалидности», - прокомментировала ситуацию юрист «Правовед.ru» Мария Сухорослова.

Фото: old.mosmetro.ru

«За неисполнение требований, касающихся беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, должностные и юридические лица несут административную ответственность по ст. 9.13 КРФобАП, - добавил юрист «Правовед.ру» Хайдрих Райнхард. – Действия отдельных сотрудников метрополитена явно идут вразрез не только с местными нормативно-правовым актами, но и нарушают нормы федеральных законов, гарантирующих инвалидам необходимые права. В том числе, на мой взгляд, грубыми выходками не допускающих к проезду в метро умаляются права человека, гарантированные целой плеядой фундаментальных норм Конституции РФ. А это такие базовые права, как честь и достоинство, свобода передвижения и др. В рассматриваемом случае они неразрывно связаны с ч. 1 ст. 39 Конституции РФ, призванной обеспечить такие наиболее уязвимые слои населения, как инвалидов, должным социальным обеспечением и иными мерами, позволяющими им всегда, наиболее независимо, полно и эффективно пользоваться своими правами».

Руководство петербургской подземки сообщило «Санкт-Петербург.ру», что в Правилах пользования метрополитеном, утвержденных приказом городского комитета по транспорту от 29 июля 1998 года № 233, нет каких-либо ограничений для проезда в метро инвалидов по зрению. То есть сотрудники метрополитена не должны препятствовать проходу таких пассажиров.

«В случае если инвалид сталкивается с подобными нарушениями, он может обратиться в ГУП «Петербургский метрополитен» в письменной форме в «Книгу жалоб и предложений» по почте, электронной почте, факсу, а также в устной форме через Информационно-справочный центр метрополитена по телефону: 8-800-350-11-55, посредством терминалов системы передачи тревожной информации, расположенных на станциях метрополитена», - сообщили в пресс-службе подземки.