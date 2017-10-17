На трассе «Петербург - Мурманск» 18 октября разведут мост через реку Свирь

В среду, 18 октября, для пропуска судна на 236 километре автодороги Р-21 «Кола» в Ленобласти будет производиться разводка моста через реку Свирь, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В связи с этим с 8:45 до 10:45 движение транспорта по трассе будет ограничено.